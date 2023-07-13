Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 08:21
Kpss 2024

Selam arkadaşlar ocaktan sonra 2024 yılında bir atama söz konusu olabilir mi puanımın yanmasını istemiyorum 1 yıl tercih cezam var

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