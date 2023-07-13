Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 09:27
Forumda edindiğim tecrübeler

Arkadaşlar sakın size küfür bile edilse cevap vermeyin, çünkü sonucunda siz 1 hafta ceza alıp karşı taraf ceza almayabilir, sakın editörleri eleştirmeyin sakın ha, bu en büyük hata olacaktır sizin için, editörleri eleştirseniz başlığınız kapatılır ve yine cezayı yersiniz. Bunlar benim edindiğim tecrübeler, eğer bu başlıktan sonra yine uzun bir süre yazmazsam anlayın ki yine editörler rahatsız olmuş ve cezayı yemişim, herkese iyi günler


"eskiyara"
Editor
13 Temmuz 2023 09:35

şu anda bu başlığı açtığınız bölümde iki editör de size ne ceza vermiş ne uyarı bu başlığı neden bu bölümde açtınız?

özelden yazabilirdim siz genelden yazdığınız için bu hakkı verdiniz bana.


Pelinin
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 09:45

Sayın editörüm eğer siz vermedi iseniz bana 1 hafta yazışma cezasını kim verdi öğrenebilir miyim? Çünkü ben başka başlıklarda yazmıyorum, ben de şuan çok merak ettim kim verdi?


Pelinin
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 09:48

Diğer editörlerin bu bölümde ceza verme yetkisi mi var

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