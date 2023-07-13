Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 09:31
bugün 23 Temmuz Haziran ekdersi hala yatmadı ?
Ankara Keçiören hala yatmadı Başka yatmayan il ilçe var mı?

ahmetbulut47
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 09:34
13 Temmuz yerine sehven 23 yazmışım..

abtfnn
Aday Memur
13 Temmuz 2023 09:58

Giresun, Tirebolu da yatmadı, umarım bu sene yatırırlar.


Muhterem5501
Aday Memur
13 Temmuz 2023 10:04

sinop yatmadı

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