Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Temmuz 2023 09:41
Dayak yemeden çıkabilmek mümkün mü

Arkadaşlar hastaneye diş tedavisi olmaya gidecem diş korkum var dış hekimleri hastalar dişi çekilirken bagirirsa hastayı geldiğine pişman eder mi ben biraz hastaneye gidip dert anlatmaya korkuyorum dayak yer miyim sizce


ferhat1537
Şef
13 Temmuz 2023 10:04

Diş hastanesinde çalışıyorum. henüz dayak yiyen hasta görmedim. sizi zorlayacak sadece anestezidir. iğne yapıldıktan sonra hiç bir şey hissetmeyeceksiniz rahat olun. iğne de ağız içi için özel yapılmış ucu ince bir sinek ısırığı kadar acıtan iğnedir. sadece doktorunuzun talimatları ile hareket ederseniz hiç bir sorun yaşamazsınız. geçmiş olsun.

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