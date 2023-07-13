Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 09:45
İl Içi Tayinlerde Sıra sistemi

Daha önce sıra sistemi varmış, şüphesiz onda da aksaklıklar ve yandaş koruma yaşanmıştır ama böyle de çakılı kadro gibi aynı yerde kalmak çok anlamsız. Açılan kadrolara bakınca tayin çıkması imkansız. kendilerinden olanı sene içinde istedikleri yere gönderip alabiliyorlar, sen bende bekleyelim ki kadro açılsın da yer değiştir..


beyazdag06
Aday Memur
13 Temmuz 2023 09:56
Hocam acılı mı il içi ben göremiyorum?

Elifffff1
Aday Memur
13 Temmuz 2023 09:59

bulunduğunuz ilin, il milli eğitim müdürlüğünde duyurular kısmında vardır hocam açıldıysa.

beyazdag06, 37 dk. önce
Hocam acılı mı il içi ben göremiyorum?

beyazdag06
Aday Memur
13 Temmuz 2023 10:09
Elif hocam yanlış ifade ettim. İl içi aramaları bugün başlıyordu ama mebbis kişisel sayfamda göremiyorum. Sizde açık görünüyor mu?
Elifffff1, 34 dk. önce

bulunduğunuz ilin, il milli eğitim müdürlüğünde duyurular kısmında vardır hocam açıldıysa.


Elifffff1
Aday Memur
13 Temmuz 2023 10:17

yok hocam bende de açık değil henüz

beyazdag06, 24 dk. önce
Elif hocam yanlış ifade ettim. İl içi aramaları bugün başlıyordu ama mebbis kişisel sayfamda göremiyorum. Sizde açık görünüyor mu?

Millennium
Şef
13 Temmuz 2023 10:17

Sıra sistemi tam olarak nasıl çalışır? Atıyorum A kişisi 90 puanla 1. sırada, B kişisi 120 puanla 20. sırada C okulunu yazarsa, A kişisinin bu okula tayini daha mı olası olur?

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