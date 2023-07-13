Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 09:51
4b sözleşmeli personel işci mi memur mu

Merhaba arkadaşlar benim üç sorum olacak

İlki beni Diyanet işleri başkanlığına 4b sözleşmeli personel ( güvenlik görevlisi) olarak mülakata çağırıldım biz sözleşmeli işçi olarak mi geçiyoruz, sözleşmeli memur olarak mi

İkinci sorum ise maaş durumu nedir

Son sorum ise kazanırsak atama yerini onlar mı belirliyo,biz tercih mi yapıyoruz

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