Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


13 Temmuz 2023 09:52
Bilgisayar işletmeni olarak belediyeye geçmek

Bir kurumda bilgisayar işletmeni olarak görev yapıyorum. Belediyeye geçmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

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