Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Temmuz 2023 09:53
Hastanede dayak yiyen hasta var mi

Arkadaşlar diş tedavisi olmak için devlet Hastanesi'nde dış hekimleri bağıra. Hastalara şiddet uyguluyor mu diş korkum var doktor bana.dayak atabilir mi sizce

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