Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


13 Temmuz 2023 09:54
Bilgisayar işletmeni olarak belediyeye geçmek

Bir kurumda bilgisayar işletmeni(gih) olarak görev yapıyorum. Belediyeye geçmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Geçiş zor mudur?

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