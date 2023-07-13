Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 10:14
Memur zammı meclisten geçti
Şimdi haberde gördüm memur zammı meclisten geçti

Esen0646
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 10:22
Şaşırdık mı?

Selman Mirhan
Aday Memur
13 Temmuz 2023 10:23

Olduğu gibi geçti.


Aslantugg
Aday Memur
13 Temmuz 2023 10:27
8000 farkı geçti mi...nasıl kazık attılar ama

Emre3466
Aday Memur
13 Temmuz 2023 10:28
Aynen
Aslantugg, 7 dk. önce
8000 farkı geçti mi...nasıl kazık attılar ama

Aslantugg
Aday Memur
13 Temmuz 2023 10:29
Bunlara oy verenin beyni ot dolu
Emre3466, 6 dk. önce
Aynen

Blue8959
Aday Memur
13 Temmuz 2023 10:30
Geçmiş olsun.
Toplam 6 mesaj

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