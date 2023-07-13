Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 10:30
Kovuşturmaya yer yok kararı neden mahkemelerde dikkate alınmaz ?....

Kovuşturmaya yer yok kararı neden mahkemelerde dikkate alınmaz ?....

Bi disiplin cezası aldım. Sonra da iptali için dava açtım. Adli yönden de kovuşturmaya yer yok kararı almama rağmen mahkemelerde dikkate alınmadı.

(Önce idari mahkemede, sonra bölge idarede ve en son Anayasa mahkemesinde)

Neden dikkate alınmadı ???????

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