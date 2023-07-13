Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 10:31
İl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan Durumlar

Kılavuzda şöyle bir madde var:

"Görev yaptıkları eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmekte iken 18 Haziran 2023 tarihli ve 32225 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulanlar" üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Doğuda zorunlu görevimi yaparken eş durumuyla başka bir ilde yine bir zorunlu hizmet okuluna tayin oldum. Tayin tarihim şubat 2022. Zorunlu hizmetim 2025'te bitecekti ama 18 Haziran'daki zorunlu hizmet affıyla yükümlülüğüm sona erdi. Yukarıdaki maddeye göre il içi isteyebiliyor muyum? Normalde son atanılan yerde 3 sene kalmanın şart olduğunu biliyorum ancak böyle bir madde var kılavuzda.


melcea
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 11:18

Istersiniz.


66esra66e
13 Temmuz 2023 11:38

Bende aynı durumdayım hocam. Peki tercih yaparken beyanlar bölümünü işaretleyecek miyiz? Oradaki maddeler bana uymuyor ama


ebuducane
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 11:45
Beyan yazmanıza gerek yok
66esra66e, 57 dk. önce

Bende aynı durumdayım hocam. Peki tercih yaparken beyanlar bölümünü işaretleyecek miyiz? Oradaki maddeler bana uymuyor ama


Hülya Özkn
Aday Memur
13 Temmuz 2023 11:58

Hocam müdür yardımcısıyim 3 yılım dolmadı tercih yapabileceğimi söylediler ama okullar görünmüyor


tegmenmy
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 12:15

hocam başlık için öncelikle teşekkür ederim 2022 yılında ben ve eşim memleketimize tayin olduk . eşim zorunlu hizmet yükümlüsüydü fakat af ile muaf oldu. Okullar açık başvuru ekranı var , bulunduğu okulda 3 yılı doldurmadı ama yazmış olduğunuz maddeye istinaden başvuru yapabiliyor mu biz de merak ediyoruz bilgi alırsanız ve paylaşırsanız sevinirim

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