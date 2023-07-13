İl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan Durumlar

Kılavuzda şöyle bir madde var:

"Görev yaptıkları eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmekte iken 18 Haziran 2023 tarihli ve 32225 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulanlar" üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Doğuda zorunlu görevimi yaparken eş durumuyla başka bir ilde yine bir zorunlu hizmet okuluna tayin oldum. Tayin tarihim şubat 2022. Zorunlu hizmetim 2025'te bitecekti ama 18 Haziran'daki zorunlu hizmet affıyla yükümlülüğüm sona erdi. Yukarıdaki maddeye göre il içi isteyebiliyor muyum? Normalde son atanılan yerde 3 sene kalmanın şart olduğunu biliyorum ancak böyle bir madde var kılavuzda.