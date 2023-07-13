Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 10:39
Deprem Tazminatı
Arkadaşlar deprem tazminatın da hastaneden alınan raporun ücreti verilmiyor Muş doğru mu

AdalettenYana
Memur
13 Temmuz 2023 11:05
Rapor süresi boyunca alınan gün kadar kesinti yapılıyormuş alınan deprem tazminatın da
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiDerece - kademe sorunsalıTemmuz Maaşı ne kadar olduGörüş SormaMaaş farkı'na 8000 tl dahil değilCte cezaevi müdür tayinleriCezaevi 2.MüdürleriMeslektaşlarımız neden intihar ediyor? Yeşil PasaportSeyyanen zam 15ine yetişir mi?

Sözlük

hopa engereği 1 İçinden geleni söyle 4 kurye 1 Bugün olanlar 3 sude 3 altın dişli hayriye 1 çember 3 düşmüş melek 1 üzerlik otu 3 şu an çalan şarkı 3

Son Haberler

Mersin'de rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı yakalandıMSB'den 'bedelli askerlik' açıklamasıUlaştırma Bakanı Uraloğlu: Haydarpaşa Garı 2024'te hizmete alınacakArtı 300 TL'ye adrese teslim akademik ilan!Başörtülü öğrencinin staja kabul edilmemesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir