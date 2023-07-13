Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 10:42
İl içi ekranında görünen tercihler

Arkadaşlar tercihlerde görünen okulda boş norm görünmüyor milli eğitim de, bu durumda oraya kesin atama yapılamayacak mı, bu kesin bilgi mi, tercihlerde tüm okullar görünüyor mu boş olmasada, bu bilgiyi forumda okudum daha önce ben de bilmiyordum, yanıtlarsanız sevinirim


Matece
Aday Memur
13 Temmuz 2023 10:47

Bende MEB in yayınladığı listeye baktım orda olmayan okullar mebbiste var karışık ben de anlamadım şahsen hangisi doğru o zaman


popcorn007
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 10:48
Dolu olan okullarda yazılıyor hocam. Tamamen şans

melcea
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 10:50

Bos olmayabilir ama sizin gibi oradaki ogretmen de baska yere gitmek icin tercih yapar ve atanirsa, yeri bosalir.Boylece oraya yazmissaniz siz de onun yerine gidersiniz.


RaSKaH
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 10:51

İl milli eğitim müdürlüğünün yayınladığı liste sadece açık normu olan okulların listesidir. O listeyi referans olarak alabilir ve tercihte bulunabilirsiniz. Mebbis üzerinde ise ilde bulunan tercih edebileceğiniz kadro boş olmasa dahi tüm okullar listelenir. Çünkü dolu kadrosu okuldan olan biri, boş kadrosu olan bir okulu tercih edeip gidebilir. Yani ilin yayınladığı listenin dışında da okul tercihinde bulunabilirsiniz.

Matece, 2 saat önce

Bende MEB in yayınladığı listeye baktım orda olmayan okullar mebbiste var karışık ben de anlamadım şahsen hangisi doğru o zaman


Alex10alec
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 10:51

İl içi aramalarda norm olsun olmasın mebbis üzerinden herkese açılır bağlı bulunduğunuz mem kontenjanları yayınlar oradan bakarak kontenjan olanları öne yazıp olmayanları da arkaya yazıp 20 adet tercih yaparak başvuru yapın


Pelinin
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 10:52

Teşekkürler arkadaşlar


Alex10alec
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 10:55

Bu arada 20 değil 40 adet tercih olacak


Gokhanınn
Memur
13 Temmuz 2023 11:24

Bildiğim kadarıyla okulda boş norm olması gerekmiyor hocam. Eğer tercih edilecek okuldan herhangi bir öğretmenin tayinin çıkıp başka bir okula atanması durumunda ancak yer açılıyor. O kişi gidemezse de dolayısıyla sizin tercihte de yer açılmadığından gerçekleşmiyor. Biraz zifiri karanlıkta dart atmak gibi.

Hayırlısı olsun hocam hakkınızda.


Pelinin
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 11:33

Teşekkürler hocam, dediğiniz gibi zor ihtimal

Gokhanınn, 1 saat önce

Bildiğim kadarıyla okulda boş norm olması gerekmiyor hocam. Eğer tercih edilecek okuldan herhangi bir öğretmenin tayinin çıkıp başka bir okula atanması durumunda ancak yer açılıyor. O kişi gidemezse de dolayısıyla sizin tercihte de yer açılmadığından gerçekleşmiyor. Biraz zifiri karanlıkta dart atmak gibi.

Hayırlısı olsun hocam hakkınızda.


canım sıkkın arkadaş
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 11:55

muhtemel boşalacak yerlerde listeye ekleniyor her zaman. kişi bulunduğu yerde 3 yılı tamamlamıştır tayin isterse diye o kadrolarda listede gözükür. eğer tayinle gider ve siz o okulu tercih ederseniz puan durumuna göre atanıp gidersiniz


essen
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 12:07

Branşında tüm okullar açık görünmüyor, mesajınızı görünce , tayin isteyebilecek kriteri mantıklı .Gorunmeyenler henüz 3 yılı doldurmayanlar.

canım sıkkın arkadaş, 41 dk. önce

muhtemel boşalacak yerlerde listeye ekleniyor her zaman. kişi bulunduğu yerde 3 yılı tamamlamıştır tayin isterse diye o kadrolarda listede gözükür. eğer tayinle gider ve siz o okulu tercih ederseniz puan durumuna göre atanıp gidersiniz


essen
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 12:12

17 sinde ayrılacak 3 kişi var, yerleri 20 sine kadar açılır mı?


canım sıkkın arkadaş
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 12:28

ben o şekilde yer değiştirdim ondan biliyorum

essen, 29 dk. önce

Branşında tüm okullar açık görünmüyor, mesajınızı görünce , tayin isteyebilecek kriteri mantıklı .Gorunmeyenler henüz 3 yılı doldurmayanlar.


robertoto
13 Temmuz 2023 12:34

Arkadaşlar mebbis/başvuru işlemleri menüsüne giriş yapıyorum. Fakat il içi herhangi bir tercih menüsü bulunmuyor. Bulunduğum il listeyi yayınladı. Acaba farklı bir yerden mi girmem gerekiyor?

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