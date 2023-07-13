Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 10:50
8000 bin 14 günlük farkını vermemek için Bizans oyunları
Okumuş kesim ile dalga geçmenin verdiği rahatlığa bak Sendika muhalefet herkes susturulmuş Yazık

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
13 Temmuz 2023 10:54

muhalefet ne yapsin

yuzde 52 lik kesim hala bu tarafi destekliyor

once kendimizi elestircez

bu zamdan sonra kac kisi memursenden istifa etti, edecek veya etmeye yuregi yetecek

bunlari sorgulamadiktan sonra

her devirde memur iktidarlar tarafindan 5 yasindaki cocuk gibi tokatlanir durur


Edirnel
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 11:00

+1

üçbuçukali, 2 saat önce

muhalefet ne yapsin

yuzde 52 lik kesim hala bu tarafi destekliyor

once kendimizi elestircez

bu zamdan sonra kac kisi memursenden istifa etti, edecek veya etmeye yuregi yetecek

bunlari sorgulamadiktan sonra

her devirde memur iktidarlar tarafindan 5 yasindaki cocuk gibi tokatlanir durur


cbedir
Aday Memur
13 Temmuz 2023 11:25

haklısın. geçenlerde kemal dede zaten biz değil siz isyan edin demişti. muhalefet ne demek muhalefet bilmiyor, muhalefet seçmeni bilmiyor.

hadi anladık sendikalar sarının her tonu, bari muhalefet kardeşim memurun 3 kuruşuna göz dikmeyin demiyor, bunu söylemeyen muhalefete kızınca yine suçlu biz olduk iyi mi. Vallahi bize herşey müstehak.

üçbuçukali, 2 saat önce

muhalefet ne yapsin

yuzde 52 lik kesim hala bu tarafi destekliyor

once kendimizi elestircez

bu zamdan sonra kac kisi memursenden istifa etti, edecek veya etmeye yuregi yetecek

bunlari sorgulamadiktan sonra

her devirde memur iktidarlar tarafindan 5 yasindaki cocuk gibi tokatlanir durur


Son5yil
Aday Memur
13 Temmuz 2023 11:39

KK hala muhalefetin başında kalarak büyük yanlış yapıyor, buna ben de katılırım. Hatta ilk tur sonuçlarından sonra KK'nın; " ne haliniz varsa görün" deyip istifa etmesi, adaylıktan ayrılması gerekirdi...

Ama gel gör ki bugün en düşük memur 20 küsür alabildiyse KK sayesinde... Aksini iddia eden kafasına kumdan çıkarsın...

Velhasıl kelam, sürünmeye devam edeceğiz arkadaşlar...

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