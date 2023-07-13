8000 bin 14 günlük farkını vermemek için Bizans oyunları

KK hala muhalefetin başında kalarak büyük yanlış yapıyor, buna ben de katılırım. Hatta ilk tur sonuçlarından sonra KK'nın; " ne haliniz varsa görün" deyip istifa etmesi, adaylıktan ayrılması gerekirdi...

Ama gel gör ki bugün en düşük memur 20 küsür alabildiyse KK sayesinde... Aksini iddia eden kafasına kumdan çıkarsın...

Velhasıl kelam, sürünmeye devam edeceğiz arkadaşlar...