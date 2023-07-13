KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Temmuz 2023 11:02
Kahramanmaraş afşin merkezi atama

arkadaşlar merhaba. deprem sonrası afşin'de son durum nedir? konaklamada sorun yaşar mıyım? teşekkür ederim.


eeengineerr
Aday Memur
13 Temmuz 2023 12:19

Hocam gideceğiniz kurum göre değişir tabii ama genel anlamda bi konut sıkıntısı var iyi ataştırın. Bazı kurumlar prefabriklerde kalıyormuş.


apolloxa
13 Temmuz 2023 12:27

teşekkür ederim hocam. peki tki hakkında bilginiz var mı?

eeengineerr, 17 dk. önce

Hocam gideceğiniz kurum göre değişir tabii ama genel anlamda bi konut sıkıntısı var iyi ataştırın. Bazı kurumlar prefabriklerde kalıyormuş.

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