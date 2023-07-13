Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 11:02
İl içi ve Arttırımlı Puan

Merhaba. Yeni düzenleme ile zorunlu hizmetten muaf tutulanlar zorunlu hizmet olarak geçen bulundukları okulda görev yapmaya devam ederse %50 arttirmli puan alacakmış. İl içi yapıp zorunlu hizmet olarak geçen farklı bir okula gidersek yine %50 arttirimli alır mıyız yoksa bu hakkımızdan vazgeçmiş mi oluruz?


Kuskusuz
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 11:04

Alırsınız.


melcea
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 11:18

Alirsiniz.

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