Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Temmuz 2023 11:05
Eş durumu geçici görev
A ilinden B iline eş durumundan tayin istedim Geçici görevle görevlendirildim geçici görev parası veremeyiz diyorlar var mı böyle bir kanun yönetmelik bilgisi olan cevaplayabilir mi?

85200258
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 11:10
Hata emniyette yap adamın asaleten atamasını sonra gelip geçici görev parası bilmem ne diyerek devleti zarara uğratmasin.

Mete109
Aday Memur
13 Temmuz 2023 11:15
Biz neyden kaybediyoruz biliyor musun? Adam gibi soru soruyoruz Ama sağolsun kurumumuzda bu vasıfta fazla insan olmadığından böyle luzumsuzlar (çok var sizden) çıkıp konuşabiliyor bak bir bilgin yoksa çeneni tut kes sesini geç kenara boş yapma
85200258, 1 saat önce
Hata emniyette yap adamın asaleten atamasını sonra gelip geçici görev parası bilmem ne diyerek devleti zarara uğratmasin.

85200258
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 11:19
Ne dediğini çok iyi algıladım. Eş durumu tayini istedin EGM herhangi bir sebeple asaleten yerine geçici görevle aramanı yaptı muhtemelen genel atama döneminde de asaleten aramanı yapacak. Sen Allah razı olsun talebim karşılandı demiyorsun oradan maddi menfaat sağlamak derdindesin. O yüzden diyorum ki hata EGM de yap asaleten atamasını adamın eşinin yanına kendine maddi menfaat sağlamaya çalışmasın diyorum. Ve senin bana dediğini aynen sana iade ediyorum. İyi ki senin gibi adamlarin ellerinde çok imkan yok. İliğini kemiğini somurursunuz devletin.

Mete109
Aday Memur
13 Temmuz 2023 11:25
Kardeş veya abi veya devre her neysen bak tartışma konusu açmadım basit bir soru sordum yorum yap diye de belirtmedim hadi işine bak sen boşver çok devleti düşünüyorsan alma maaş yatan parayı geri ver sen benimle işin ne hadi abicim işine bak bunlarla uğraşma sen doğrusun haklısın mesaj yazma aman bak daha çok doğru ve haklı olucan cevap veremicem sana bundan sonra SENSİN "bak bak hopppaa" hadi madalyanı da aldın yine iyisin hadi işine bak sen tebrik ediyorum
85200258, 1 saat önce
Ne dediğini çok iyi algıladım. Eş durumu tayini istedin EGM herhangi bir sebeple asaleten yerine geçici görevle aramanı yaptı muhtemelen genel atama döneminde de asaleten aramanı yapacak. Sen Allah razı olsun talebim karşılandı demiyorsun oradan maddi menfaat sağlamak derdindesin. O yüzden diyorum ki hata EGM de yap asaleten atamasını adamın eşinin yanına kendine maddi menfaat sağlamaya çalışmasın diyorum. Ve senin bana dediğini aynen sana iade ediyorum. İyi ki senin gibi adamlarin ellerinde çok imkan yok. İliğini kemiğini somurursunuz devletin.

85200258
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 11:29
Maaş benim HAKKIM. Alırım , hayra veririm orası seni hiç germez. Zoruna gitti haklı olarak , ooo tosun o para senin hakkın dilekçe ver , idare mahkemesine itiraz et desem hoşuna giderdi di mi ;-) Zoruna gidecek birşey de demedim aslında devlet asaleten tayinini yapsaydi keşke dedim. Oran buran oynamazdi. Seni düşündüm yani tosun. Yine sen bilirsin. Sen birde geçici görevle gittiğin için yol harcirahi da al birde asaleten alırsın. Yürü be... Devletin malı deniz tosun. Devam et...
Mete109, 1 saat önce
Kardeş veya abi veya devre her neysen bak tartışma konusu açmadım basit bir soru sordum yorum yap diye de belirtmedim hadi işine bak sen boşver çok devleti düşünüyorsan alma maaş yatan parayı geri ver sen benimle işin ne hadi abicim işine bak bunlarla uğraşma sen doğrusun haklısın mesaj yazma aman bak daha çok doğru ve haklı olucan cevap veremicem sana bundan sonra SENSİN "bak bak hopppaa" hadi madalyanı da aldın yine iyisin hadi işine bak sen tebrik ediyorum

Mete109
Aday Memur
13 Temmuz 2023 12:29
Hala boş yapıyor su ağzın tam trol yalaka ağzı la git diyorum git konuşma boş yapma git
85200258, 1 saat önce
Maaş benim HAKKIM. Alırım , hayra veririm orası seni hiç germez. Zoruna gitti haklı olarak , ooo tosun o para senin hakkın dilekçe ver , idare mahkemesine itiraz et desem hoşuna giderdi di mi ;-) Zoruna gidecek birşey de demedim aslında devlet asaleten tayinini yapsaydi keşke dedim. Oran buran oynamazdi. Seni düşündüm yani tosun. Yine sen bilirsin. Sen birde geçici görevle gittiğin için yol harcirahi da al birde asaleten alırsın. Yürü be... Devletin malı deniz tosun. Devam et...
Toplam 6 mesaj

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