Eş durumu geçici görev

Maaş benim HAKKIM. Alırım , hayra veririm orası seni hiç germez. Zoruna gitti haklı olarak , ooo tosun o para senin hakkın dilekçe ver , idare mahkemesine itiraz et desem hoşuna giderdi di mi ;-) Zoruna gidecek birşey de demedim aslında devlet asaleten tayinini yapsaydi keşke dedim. Oran buran oynamazdi. Seni düşündüm yani tosun. Yine sen bilirsin. Sen birde geçici görevle gittiğin için yol harcirahi da al birde asaleten alırsın. Yürü be... Devletin malı deniz tosun. Devam et...

Mete109, 1 saat önce Kardeş veya abi veya devre her neysen bak tartışma konusu açmadım basit bir soru sordum yorum yap diye de belirtmedim hadi işine bak sen boşver çok devleti düşünüyorsan alma maaş yatan parayı geri ver sen benimle işin ne hadi abicim işine bak bunlarla uğraşma sen doğrusun haklısın mesaj yazma aman bak daha çok doğru ve haklı olucan cevap veremicem sana bundan sonra SENSİN "bak bak hopppaa" hadi madalyanı da aldın yine iyisin hadi işine bak sen tebrik ediyorum