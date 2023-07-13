Eş durumu geçici görev

Biz neyden kaybediyoruz biliyor musun? Adam gibi soru soruyoruz Ama sağolsun kurumumuzda bu vasıfta fazla insan olmadığından böyle luzumsuzlar (çok var sizden) çıkıp konuşabiliyor bak bir bilgin yoksa çeneni tut kes sesini geç kenara boş yapma

Biz neyden kaybediyoruz biliyor musun? Adam gibi soru soruyoruz Ama sağolsun kurumumuzda bu vasıfta fazla insan olmadığından böyle luzumsuzlar (çok var sizden) çıkıp konuşabiliyor bak bir bilgin yoksa çeneni tut kes sesini geç kenara boş yapma

85200258, 1 saat önce Hata emniyette yap adamın asaleten atamasını sonra gelip geçici görev parası bilmem ne diyerek devleti zarara uğratmasin.