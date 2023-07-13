Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 11:09
Kara kuvvetleri yüksek disiplin kurulu

Ben yüksek disiplin kuruluna sevk edildim. Bu süreçte avukatlarla ve bir çok kişiyle görüştüm bilgi almak maksadıyla avukatlar ydk dan olumlu sonuç alabileceklerini söylüyorlar fakat bir çok kişide şunu soyluyor ydk ya sevk edildiysen kesin ilisigin kesilir git bireysel savunmani yap. Bim de avukat ile çalışırsın şimdi avukatlık bir durum yok diyolar sizce durum böyle mi ? Tecrübeli birisi elbet vardır yada ydkdan dönen birinin olduğunu bilen

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