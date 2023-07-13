8077 TL seyyanen zam hakkında bilgi

1. 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ilave ödeme olarak bordroya eklendi. Bu ilave ödeme memur maaş katsayısı ile çarpıldığı için her zam dönemi yüzdelik zam miktarı kadar artacak.

2. Bu ilave ödeme bordroya bağımsız bir kalem olarak eklendi. Ek gösterge sayısı 15.965 olarak belirlendi. Diğer bütün kalemlerin bir ek göstergesi vardır. Taban aylığı bundan istisna tutmak gerek.

3. Verilen ilave ödeme vergi matrahından muaf tutuldu. Sadece damga vergisi alınacak. Yani yüksek vergi dilimlerine girmenize sebep olmayacak.

4. Verilen seyyanen zam bordrodaki başka hiçbir kalem ve tazminatlar üzerinde etkisi yok.

5. Verilen seyyanen zam emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarını etkilemeyecek.