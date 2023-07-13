Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 11:19
8077 TL seyyanen zam hakkında bilgi

1. 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ilave ödeme olarak bordroya eklendi. Bu ilave ödeme memur maaş katsayısı ile çarpıldığı için her zam dönemi yüzdelik zam miktarı kadar artacak.

2. Bu ilave ödeme bordroya bağımsız bir kalem olarak eklendi. Ek gösterge sayısı 15.965 olarak belirlendi. Diğer bütün kalemlerin bir ek göstergesi vardır. Taban aylığı bundan istisna tutmak gerek.

3. Verilen ilave ödeme vergi matrahından muaf tutuldu. Sadece damga vergisi alınacak. Yani yüksek vergi dilimlerine girmenize sebep olmayacak.

4. Verilen seyyanen zam bordrodaki başka hiçbir kalem ve tazminatlar üzerinde etkisi yok.

5. Verilen seyyanen zam emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarını etkilemeyecek.


cbedir
Aday Memur
13 Temmuz 2023 11:21

5. madde en büyük hak kaybını belgeliyor.


Kumrukardelen
Şef
13 Temmuz 2023 11:23

Nuri hocam verdiğiniz bilgiler için teşekür ederiz. Sizin verdiğiniz bu bilgileri milli eğitimde tahakkuk şefi bire bir aynısını söyledi.


Qovboypolis01
Şef
13 Temmuz 2023 11:26

5. maddede ne var ki? Adamın verdiği bilgiler doğru zaten. Bu bilgileri valilik muhadebattaki kuzenim de birebir söyledi bana.

cbedir, 1 saat önce

5. madde en büyük hak kaybını belgeliyor.


Anuşirvann
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 11:29
Hocam verdiğiniz bilgiler için teşekürler. Zaten bu bilgileri kanunu okuyan herkes anlar. Bu seyyanen zammın tek dezavantajı hiçbir ödenek ve tazminatı etkilemiyor. Emekliliği de etkilemiyor. Olumlu tarafı ise vergi matrahına girmeyecek.

cbedir
Aday Memur
13 Temmuz 2023 11:36

bizim hak kaybımızı belgeliyor. emeklilikte işe yaramıyor bunu beyan etmek istemiştim.

Qovboypolis01, 1 saat önce

5. maddede ne var ki? Adamın verdiği bilgiler doğru zaten. Bu bilgileri valilik muhadebattaki kuzenim de birebir söyledi bana.


Uzman-karacalı
Şef
13 Temmuz 2023 11:40

Emekliliği etkilemiyor bu doğru hocam. Diğer tazminat, harcırah ve diğer ödenekleri de etkilemiyor. Ama olumlu taraftan bakmak gerekirse vergi matrahına dahil değil. Bu iyi bir haber. Ayrıca biliyorsunuz memur maaş katsayısına bağlandı. Her yüzdelik zam ile artacak.

cbedir, 1 saat önce

bizim hak kaybımızı belgeliyor. emeklilikte işe yaramıyor bunu beyan etmek istemiştim.


cbedir
Aday Memur
13 Temmuz 2023 11:41

Maalesef bir yerden hak alırken bir yerden kaybediyoruz.

Uzman-karacalı, 56 dk. önce

Emekliliği etkilemiyor bu doğru hocam. Diğer tazminat, harcırah ve diğer ödenekleri de etkilemiyor. Ama olumlu taraftan bakmak gerekirse vergi matrahına dahil değil. Bu iyi bir haber. Ayrıca biliyorsunuz memur maaş katsayısına bağlandı. Her yüzdelik zam ile artacak.

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