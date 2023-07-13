Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 11:31
399 dan 4b ye
Arkadaşlar 399da çalışıyordum 4b ye geçtim. Bu sene 8 gün iznim vardı. Dediler ki 4b de 1 sene dolmadan izin kullanamazsın ama benim hizmet birleştirme olunca 20 gün izin doğdu görünüyor. Benle atanan diğer arkadaşların önceden hizmeti yok diye şu anda kullanamiyorlar. Sistemde bir hata mı var yoksa direkt o kurumdan gelince 20 ye yenileniyor mu? 8 mi olması lazım 20 mi? Ya da gerçekten önceden memur olmasam şu anda kullanamayacak mıydım

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