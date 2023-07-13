Ege Üniversitesi'ne atanan nerede çalışacak?

Bornova'daki kampüste mi çalışır yoksa bayındır tire vb yerlere de gönderilebilir mi? Merkezi atama ile atanan memur nerede görevlendirilir bu nasıl belli oluyor?

Bornova'daki kampüste mi çalışır yoksa bayındır tire vb yerlere de gönderilebilir mi? Merkezi atama ile atanan memur nerede görevlendirilir bu nasıl belli oluyor?