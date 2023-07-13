KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Temmuz 2023 11:33
Ege Üniversitesi'ne atanan nerede çalışacak?
Bornova'daki kampüste mi çalışır yoksa bayındır tire vb yerlere de gönderilebilir mi? Merkezi atama ile atanan memur nerede görevlendirilir bu nasıl belli oluyor?

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