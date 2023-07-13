Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Temmuz 2023 11:34
ÇKYS Mağduriyeti

Sağlık Bakanlığı bizleri 3 aydır çkys ye düşürmeyerek mağdur etmektedir. Herhangi bir soruşturmamız olmamasına rağmen 3 aydır sebepsiz yere bekliyoruz. Boş eve kira ödeyen arkadaşlarımız var. Bu süreç nereye kadar gidecek? Yok mu bu işin bir çözümü arkadaşlar?

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