Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 11:34
Öğretmenler sendikası
Sosyal medyanın yöneticisi arkadaş sendika kurmuş, sendikasız bir öğretmen olarak üye sayısı yirmi binleri geçerse üye olmayı düşünürüm. Ciddi bir üye sayısı olursa öğretmen hakları konusunda farklılık oluşturabilir. Zaten olması gerekende buydu. Bir de profesyonel, mantıklı sendika yönetimi gerekli. Diğer yandan ebs başkanı hala her şey normalmiş gibi kabul, tebrik, ziyaret twitleri atıyor. Adam Konya Ovası genişliğinde. Tes ile eğitim sen zaten bomboş...

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 11:40
Hemen başkan olarak kendine bir maaş ekstra bağlamış. Yıl boyu sürekli tatil turlarıyla anlaşıp milleti tatile götürerek zaten paraya para demiyor girin bakın sayfasına.

bulaşşıkk
Aday Memur
13 Temmuz 2023 11:51

Kafası çalışan adamın hali başka. Biz de ticari zeka olmadığı için öğretmen olduk ya :)


serkansah86
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 12:34

Ülkemizin genel sıkıntısı gibi öğretmenler camiasının sıkıntısı da bir işe baslayan herkesi kötülemek, daha başlamadan engellemek, arkadaşlar insanlar bir iddia ile sendika kuruyor, destek istiyor, isteyen gider üye olur, isteyen uzak dan izler, bırakın insanlar birşey denesin belki çok güzel bir sendika ortamı olacak ve çok etkili olacaklar, Allah aşkına şuan bulunan hangi sendikadan memmunsunuz. Hangi kazanımları var. Onun için insanlara şans verin, bakalım belli bir sure geçsin, bakalım gerçekten çıkarları için birşeyler yapıyorlar, hep beraber eleştirilerim...

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