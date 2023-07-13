Öğretmenler sendikası

Sosyal medyanın yöneticisi arkadaş sendika kurmuş, sendikasız bir öğretmen olarak üye sayısı yirmi binleri geçerse üye olmayı düşünürüm. Ciddi bir üye sayısı olursa öğretmen hakları konusunda farklılık oluşturabilir. Zaten olması gerekende buydu. Bir de profesyonel, mantıklı sendika yönetimi gerekli. Diğer yandan ebs başkanı hala her şey normalmiş gibi kabul, tebrik, ziyaret twitleri atıyor. Adam Konya Ovası genişliğinde. Tes ile eğitim sen zaten bomboş...

Sosyal medyanın yöneticisi arkadaş sendika kurmuş, sendikasız bir öğretmen olarak üye sayısı yirmi binleri geçerse üye olmayı düşünürüm. Ciddi bir üye sayısı olursa öğretmen hakları konusunda farklılık oluşturabilir. Zaten olması gerekende buydu. Bir de profesyonel, mantıklı sendika yönetimi gerekli. Diğer yandan ebs başkanı hala her şey normalmiş gibi kabul, tebrik, ziyaret twitleri atıyor. Adam Konya Ovası genişliğinde. Tes ile eğitim sen zaten bomboş...