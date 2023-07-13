Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 11:39
norm fazlalılığı durumu ve il içi atama

herkese merhaba geçen yaz il içi değişikliği yapıp şu an bulunduğum yere geldim ama norm fazlası oldum. bulunduğum yerde başka okulda açık bulunduğu için milli eğitim tarafından resen olarak açık olan okula kadrom geçirildi .sormak istediğim şimdiki il içi atamada tercih yapabiliyor muyum geçen byıl bir arkadaş norm fazlası durumunda ve resen olduğu için bunu yapabilirsiniz demişti

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