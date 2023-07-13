Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 11:49
Memurlar birlikte hareket etmelidir.
Artık memur sorunları çığ gibi büyümekte ve bunun için ortak hareket etmeyi öğrenmemiz gereklidir. Örnek:İnternet etkinliklerinde verilen destek vs.

fakir.adam
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 12:02

reddedilmişdir.


Produss
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 12:14

siz ne yaptınız bugüne kadar?


cbedir
Aday Memur
13 Temmuz 2023 12:22

7. yargı paketin ikm memurlarına düzenleme vardı adamlar ağladı zırladı çıkartılmasına bahane oldular. Hiç bekleyin birleşmeyi. Ben adliye personeli, sivil memurlar ve katipler için kılımı kıpırdartmam.


Blue8959
Aday Memur
13 Temmuz 2023 12:25
Bir çok farklı konu açtım. TBMM dilekçelere destek verdim, Twitter etkinliklerinde yer aldım, yetkili sendikaya üye olmadım tepki gösterdim.
Produss, 23 dk. önce

siz ne yaptınız bugüne kadar?

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Mecliste memur zammının değişme ihtimali var mı?Memur maaşları revizemi ediliyorSendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiişçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Memur Emeklisine De Seyyanen Zam.Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Memur zammı meclisten geçti2023 temmuz güncel maaşlar

Sözlük

çember 3 alelusul 1 üzerlik otu 3 türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 1 Bugün olanlar 3 hopa engereği 1 bela geliyorum demez 1 diş macununu ortasından sıkmak 4 hava sıcaklığı 1 güne bir söz bırak 3

Son Haberler

Mersin'de rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı yakalandıMSB'den 'bedelli askerlik' açıklamasıUlaştırma Bakanı Uraloğlu: Haydarpaşa Garı 2024'te hizmete alınacakArtı 300 TL'ye adrese teslim akademik ilan!Başörtülü öğrencinin staja kabul edilmemesine ilişkin davanın görülmesine başlandı

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir