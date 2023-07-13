Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 11:56
Hayırlı olsun, atamalarla Doğuda boş yer kalmadı.

Anladığım gördüğüm kadarıyla ihtiyaç fazlası atamalarla kadrolar doldu, boş yerler de son deprem tayinleriyle dolmuş oldu. Doğuda öğretmenin adım atacağı yer kalmadı. Atama bekleyen öğretmenlerin de Allah yardımcısı olsun.


canım sıkkın arkadaş
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 12:14

batıda farksız değil geçen yıl emekli olan çok olur yer açılır mevzusu vardı. emeklilik isteyen az olmuş gibi şu an küçük bir ildeyim batıda kımıldayacak yer yok mesela şu an


skarner
Aday Memur
13 Temmuz 2023 12:18

Öğretmen açığı bitmiş, il içi gitmek imkansız


Pelinin
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 12:21

Hiç bir yerde yok, il içi öncesinde yapılan atamalarla her yer dolmuş

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