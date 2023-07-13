KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


13 Temmuz 2023 12:22
Pomem parkur
Merhaba arkadaşlar ben parkura hiç hazırlanmadım zıplama tahtasında zorlanacağımı düşünüyorum sizce de zor mu parkurda zaman sınırı var mi ve parkuru geçtikten kaç gün sonra mülakata çağrılıyorum birisi hemen ardından dedi de yardımcı olursanız çok sevinirim

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