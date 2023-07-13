Pomem parkur

Merhaba arkadaşlar ben parkura hiç hazırlanmadım zıplama tahtasında zorlanacağımı düşünüyorum sizce de zor mu parkurda zaman sınırı var mi ve parkuru geçtikten kaç gün sonra mülakata çağrılıyorum birisi hemen ardından dedi de yardımcı olursanız çok sevinirim

Merhaba arkadaşlar ben parkura hiç hazırlanmadım zıplama tahtasında zorlanacağımı düşünüyorum sizce de zor mu parkurda zaman sınırı var mi ve parkuru geçtikten kaç gün sonra mülakata çağrılıyorum birisi hemen ardından dedi de yardımcı olursanız çok sevinirim