Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 12:49
4b sözleşmeli personel işci mi memur mu

Merhaba arkadaşlar benim üç sorum olacak

İlki beni Diyanet işleri başkanlığına 4b sözleşmeli personel ( güvenlik görevlisi) olarak mülakata çağırıldım biz sözleşmeli işçi olarak mi geçiyoruz, sözleşmeli memur olarak mi

İkinci sorum ise maaş durumu nedir

Son sorum ise kazanırsak atama yerini onlar mı belirliyo,biz tercih mi yapıyoruz


hsnd
Müsteşar
13 Temmuz 2023 13:10

Sözleşmeli memur olarak bilinir ama memur statüsünde olmuyorsunuz. İşçi statüsü ile alakası da yok. Sözleşmeli kamu çalışanı olarak görev yapıyorsunuz. Sigorta kolunuz 4/a olarak ödeniyor.


hedo1907
Aday Memur
13 Temmuz 2023 14:22

peki kadroya geçince de yine aynı şekilde devam mı?

hsnd, 1 saat önce

Sözleşmeli memur olarak bilinir ama memur statüsünde olmuyorsunuz. İşçi statüsü ile alakası da yok. Sözleşmeli kamu çalışanı olarak görev yapıyorsunuz. Sigorta kolunuz 4/a olarak ödeniyor.

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