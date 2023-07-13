Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


13 Temmuz 2023 13:10
Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığına yeni atandım belli bir süre sonra kamu görevlisi taşıma ruhsatı çıkarmam mümkün mü? Egm nin sitesinde Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Mülki idare amirliği hizmetleri Sınıfına dahil diğer görevlilere, şeklinde bir madde var onun için sordum.

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