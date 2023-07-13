Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 13:40
Refakat izni

Merhaba, , 5 aylik sozlesmeli zabit katibiyim annem ameliyat olacak refakat izni icin rapor alma hakkim var mi ?

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