Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Temmuz 2023 14:12
Sözleşmeliden kadroya geçiş Derece kademe sorunu

Sözleşmeliden kadroya geçtim ama derece kademem 8-1 e düştü ve düzeltilmedi. Sadece sorun bende mi var?


şanslı-s2
Şef
13 Temmuz 2023 14:23

4 yıllık mezunumusunuz ve ne zaman talep ettiniz dilekçe ile

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