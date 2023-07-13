Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 14:18

Rotasyon il içinde gelmeli mi

Bu ankete 10 dakikada, 5 kişi oy kullandı


Pelinin
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 14:19

Hakkaniyetli bir şekilde rotasyon olmalı, en güzel okullarda kimse kıpırdamıyor, böyle olmaz bu, olmamalı

Toplam 1 mesaj

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