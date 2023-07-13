Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : oto-danisman-expert


13 Temmuz 2023 14:18
Ankarada kiralık Ev

Ankaradaki Evimi güvenli düzgün birine kiralamak istiyorum Sahibinden İlan No 1108781414

Çok Yazılan Konular

Ankara Sincan Etimesgutta Kiralık DaireAnkara'da kiralik daireAnkarada Kiralık Erzurum NARMAN da ev bulamıyorumEv aldım kiracı çıkmıyor

Sözlük

Ağzın bal yesin 1 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 sude 1 Ekmeği Çaya Banarak Yiyen Orangutan 2 Köpeği Tarafından Isırılan Mimarın Kuduzdan Ölmesi 2 şifre 1 hadis-i kudsi 2 çember 2 agnostik 2 İçinden geleni söyle 4

Son Haberler

Çiğ süte yüzde 35 zamKocaeli'de eski kiracısını tüfekle öldürmekle suçlanan sanığa müebbet hapis istemiKPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav giriş belgeleri erişime açıldıSon 7 yıl hizmet ve SGK'ya borçlanılan süre nasıl hesaplanır?AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay görevinden istifa etti

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir