Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 14:29
Geçmişe yönelik ödenmeyen bölge tazminatı?

6.5 yıl doğuda görev yaptım ve şuan başka bir yere tayin oldum geçmişe yönelik maaş bordromda olması gereken bölge tazminatının hiç olmadığını farkettik. geçmişe yönelik eklenmeyen ve yatmayan bölge tazminatı ödenir mi? ödenirse hepsi mi ödenir ya da ne kadarlık kısmı ödenir? nasıl bir yol izlemeliyim?


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
13 Temmuz 2023 14:35

Bölge tazminatı mı varmış?


tıbbisekreter.
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:04

evet var talep edin ödenir büyük ihtimal

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