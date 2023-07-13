Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 14:38
Net soru maaş 8 bin TL'nin maaş farkı verilecek mi

Soru net arkadaşlar yasalaşan kanun metninde 8 bin TL'nin yürürlük tarihi 1 temmuz mu 15 temmuz mu ? (Kadrolu kpss ile atanmış devlet memuru için ) sözleşme belediyede çalışan hastanede 35 40 milyar alan işçi vs değil.


civil_eng06
Şef
13 Temmuz 2023 14:51

Diğer konuya yazdığım cevabı kopyalayıp yapıştırayım:

Genel kurul'da şu an görüşülen kanun taslağının yürürlülük başlıklı 28. Maddesinin e bendinde "27 nci maddesi 15/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde" ifadesi mevcut. 27. madde seyyanen ödeme maddesi. Hasılı kelam seyyanen yapılacak ek ödemenin 14 günlük fark ödemesi yok.


yakşıklı
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:04

Ne çok sevdiniz bu: 8000i arkadaş yaa. Keşke bunun yerine Memura ikramiye hakkı verilseydi.


Zoryak
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:07

Keşke 8000 tl ek ödeme olarak verilmese de . Yüzdelik olarak zam alsaydık bu şekilde fosssss


Arcey2743
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:26

sevmekten ziyade 8000 nin 14 günlük farkı insanlar için bir iki borç kapamaya v.s. gibi işler için ekstra gelir olacak. Millet onun hesabında

yakşıklı, 1 saat önce

Ne çok sevdiniz bu: 8000i arkadaş yaa. Keşke bunun yerine Memura ikramiye hakkı verilseydi.


Karizmaunl
Memur
13 Temmuz 2023 15:27

Net cevap: Hayır


yiiit1356
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 15:28
Hala tam belli değil eger mecliste 1 inden itibaren geçerli yaparlarsa verilecek

Aslantugg
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:30
Meclisten geçti mi
yiiit1356, 50 dk. önce
Hala tam belli değil eger mecliste 1 inden itibaren geçerli yaparlarsa verilecek

yiiit1356
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 15:30
Görüşülecekti bugun
Aslantugg, 48 dk. önce
Meclisten geçti mi

2ven
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:31

mutemete sordum verilmeyecek dedi

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