Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Temmuz 2023 14:51
Açıktayken ilişik kesme

Selamın aleyküm. Bilen arkadaşlar cevap verirse sevinirim. Hakkımda fetö soruşturması nedeniyle dava açıldı. Açığa alındım. Açıkta kaldığım süre de şarktan batıya tayinim çıktı. Açıktayken ilişik kesebiliyormuyum


yakışıgım
Şef
13 Temmuz 2023 15:09

Kesilmez zaten kesince ne yapacaklar gittiğin yerde gel başla mi dicekler eğer başlama yaparsan başladığın gün kesersin


Çakır454
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:24

Gel başla demeyeceklerini biliyorum da açığım tayin olduğum yerde devam eder. Açıktayken tayin çıkıyorsa ilişik de kesilir diye düşünüyorum

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