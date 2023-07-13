Hava trafik kontrolörü mesaisi hakkında

Arkadaşlar merhaba. Atc mesaisi bildiğiniz gibi gece mesaisini de içeriyor ve resmi tatillerin tamamında çalışılıyor. Atc arkadaşlar mesai ve tatilsizliği, mesleğin avatajlarıyla kıyasladıklarında nasıl bir sonuç çıktığını paylaşabilirler mi? Hallerinden memnunlar mı? Mesleki tatminin ve diğer şartların yüksek olduğunu düşünerek başvuru yapacağım. Mesai ve tatilin olmayışı hayatı zorlaştıran ve tahammülü bitiren şeyler mi sizler için? Yoksa mesleğin güzel şartları mesai ve tatil durumlarını kapatıyor mu? Düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Türk hava sahasını dünyaya örnek olacak şekilde çekip çeviren herkese kolaylıklar dilerim.

Arkadaşlar merhaba. Atc mesaisi bildiğiniz gibi gece mesaisini de içeriyor ve resmi tatillerin tamamında çalışılıyor. Atc arkadaşlar mesai ve tatilsizliği, mesleğin avatajlarıyla kıyasladıklarında nasıl bir sonuç çıktığını paylaşabilirler mi? Hallerinden memnunlar mı? Mesleki tatminin ve diğer şartların yüksek olduğunu düşünerek başvuru yapacağım. Mesai ve tatilin olmayışı hayatı zorlaştıran ve tahammülü bitiren şeyler mi sizler için? Yoksa mesleğin güzel şartları mesai ve tatil durumlarını kapatıyor mu? Düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Türk hava sahasını dünyaya örnek olacak şekilde çekip çeviren herkese kolaylıklar dilerim.