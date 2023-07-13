Formasyon mezuniyet

Değerli hocalarım kendi danışman hocamdan yeterli bilgiyi alamadığım için foruma yazmak zorunda kaldım. Bu sene son sınıfım ve formasyon derslerini verdiler, ben kendi bölümümün derslerinden geçip formasyon derslerinden kalırsam yine de mezun olabiliyor muyum ? Vaktini ayırıp cevap veren hocalarıma şimdiden teşekkür ederim

Değerli hocalarım kendi danışman hocamdan yeterli bilgiyi alamadığım için foruma yazmak zorunda kaldım. Bu sene son sınıfım ve formasyon derslerini verdiler, ben kendi bölümümün derslerinden geçip formasyon derslerinden kalırsam yine de mezun olabiliyor muyum ? Vaktini ayırıp cevap veren hocalarıma şimdiden teşekkür ederim