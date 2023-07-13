Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


13 Temmuz 2023 15:09
Formasyon mezuniyet
Değerli hocalarım kendi danışman hocamdan yeterli bilgiyi alamadığım için foruma yazmak zorunda kaldım. Bu sene son sınıfım ve formasyon derslerini verdiler, ben kendi bölümümün derslerinden geçip formasyon derslerinden kalırsam yine de mezun olabiliyor muyum ? Vaktini ayırıp cevap veren hocalarıma şimdiden teşekkür ederim

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