Seyyanen zam üçkağıdı

Uzmanlar 8077 lira olan seyyanen zammın bundan sonra yapılacak yüzdeli zamlara dahil olmadığını söylüyorlar yani 8077 liranin haricindeki tutar üzerinden zam alacakmışız bunun doğruluk payı nedir bilgisi olan var mı?

Uzmanlar 8077 lira olan seyyanen zammın bundan sonra yapılacak yüzdeli zamlara dahil olmadığını söylüyorlar yani 8077 liranin haricindeki tutar üzerinden zam alacakmışız bunun doğruluk payı nedir bilgisi olan var mı?