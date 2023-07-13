Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 15:13
Seyyanen zam üçkağıdı
Uzmanlar 8077 lira olan seyyanen zammın bundan sonra yapılacak yüzdeli zamlara dahil olmadığını söylüyorlar yani 8077 liranin haricindeki tutar üzerinden zam alacakmışız bunun doğruluk payı nedir bilgisi olan var mı?

Kuskusuz
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 15:19

Hocam bununla ilgili mutemetler detaylı detaylı anlattılar. Diğer başlıklardan bilgi edinebilirsiniz. Seyyanen zam rakam olarak değil katsayı olarak verilmiş tıpkı uzmanlik/ başlık tazmimatlari gibi. Her zamda katsayı değiştikçe bu seyyanen katsayısı ile çarpılıp zamlanacakmis


Anuşirvann
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 15:20

Burda bile bile insanlara yalan bilgi veriyorsun arkadaş. Verilen seyyanen zam 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar olarak verildi. Kanunun hiçbir maddesinde 8077 TL yazmıyor zaten. Memur maaş katsayısı her yüzdelik zam ile artıyor. Dolayısı ile bu da artacak. Bu artık bordronun bir parçası oldu. Bir şeyi söylerken kulaktan dolma bilgilerle değil gerçeklerle konuşun.


Endemik055
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:22
Hocam konu hakkında bilgisi olan var mı diye sordum zaten okuduysan öyle olduğunu söylüyorlar dedim İsmail Koncuk yazmış son olarak şüpheye düştüm o sebepten
Anuşirvann, 58 dk. önce

Burda bile bile insanlara yalan bilgi veriyorsun arkadaş. Verilen seyyanen zam 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar olarak verildi. Kanunun hiçbir maddesinde 8077 TL yazmıyor zaten. Memur maaş katsayısı her yüzdelik zam ile artıyor. Dolayısı ile bu da artacak. Bu artık bordronun bir parçası oldu. Bir şeyi söylerken kulaktan dolma bilgilerle değil gerçeklerle konuşun.


TakaNuri
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 15:23

Ben mutemetim arkadaşlar.

Seyyanen zam hakkında bilgi

1. 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ilave ödeme olarak bordroya eklendi. Bu ilave ödeme memur maaş katsayısı ile çarpıldığı için her zam dönemi yüzdelik zam miktarı kadar artacak.

2. Bu ilave ödeme bordroya bağımsız bir kalem olarak eklendi. Ek gösterge sayısı 15.965 olarak belirlendi. Diğer bütün kalemlerin bir ek göstergesi vardır. Taban aylığı bundan istisna tutmak gerek.

3. Verilen ilave ödeme vergi matrahından muaf tutuldu. Sadece damga vergisi alınacak. Yani yüksek vergi dilimlerine girmenize sebep olmayacak.

4. Verilen seyyanen zam bordrodaki başka hiçbir kalem ve tazminatlar üzerinde etkisi yok.

5. Verilen seyyanen zam emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarını etkilemeyecek.

6. Seyyanen zam 15 temmuz tarihi itibariyle geçerli olduğu için 15 günlük farkı verilmeyecek.


Uzman-karacalı
Şef
13 Temmuz 2023 15:26

İsmail koncuk seyyanen zam sabit kalacak demedi. Emekliliğe etkisi sıfır dedi. Ayrıca diğer ödenek ve tazminatlar üstünde etkisi yok dedi. Zaten bunları biliyoruz. Seyyanen zam memur maaş katsayısına bağlandı. Her zam dönemi artar.

Ayrıca dün meclis plan bütçe komisyonu başkanı bir meclisteki soru üzerine bunun memur maaş katsayısına bağlandığını ve her zam dönemi artacağını söyledi.

Endemik055, 56 dk. önce
Hocam konu hakkında bilgisi olan var mı diye sordum zaten okuduysan öyle olduğunu söylüyorlar dedim İsmail Koncuk yazmış son olarak şüpheye düştüm o sebepten

Thalesemre
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 15:30

Yahu hocam bir konuyu önce araştırın sonra burda başlık açın. Bu konu zaten defalarca açıklandı. İsmail koncuk sabit kalacak demedi asla. Çünkü kimse bunu diyemez. 15.965 sayılı ek gösterge ile verildi bu ve memur maaş katsayısına bağlandı. Kanun açık ve net.

Dün meclis plan bütçe komisyonu başkanı bizzat her yüzdelik zamla artacak dedi.

Endemik055, 56 dk. önce
Hocam konu hakkında bilgisi olan var mı diye sordum zaten okuduysan öyle olduğunu söylüyorlar dedim İsmail Koncuk yazmış son olarak şüpheye düştüm o sebepten

Kumrukardelen
Şef
13 Temmuz 2023 15:34

Ben bunu geçen cuma bizzat milli eğitim tahakkuka sordum. Bu zammın memur maaşı katsayısına bağlandığını ve her zam döneminde artacağını söyledi. Bu seyyanen zam aynen uzman öğretmenlik tazminatı gibi maaşın bir parçası haline geldi dedi.


Salih3425
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:52

Uzmanlar zaten sana cevabını vermiş !


Endemik055
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:56
Arkadaşlar teşekkür ederim cevap verenlere. Burda sitemli cevap veripte aşağılayan arkadaşlara sözüm iş uckagida kaldıysa bu zammın seyyanen verilmesi bile uckagittir. Emin olamadim sordum gocundugunuz şey nedir size dokunan şey nedir insan gibi cevap vermekten sizi alıkoyan nedir ?

Kuskusuz
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 15:59

Hocam tabii ki seyyanen zam haksızlıktır. Çalıştığın gün veririm emekli olunca avucunu yalarsin demektir.

Endemik055, 22 dk. önce
Arkadaşlar teşekkür ederim cevap verenlere. Burda sitemli cevap veripte aşağılayan arkadaşlara sözüm iş uckagida kaldıysa bu zammın seyyanen verilmesi bile uckagittir. Emin olamadim sordum gocundugunuz şey nedir size dokunan şey nedir insan gibi cevap vermekten sizi alıkoyan nedir ?

Endemik055
Aday Memur
13 Temmuz 2023 16:03
Yani bunu yapanlardan sorduğum adaletsizliği de beklerim şaşırmam hocam çok şükür o kadarını yapmamışlar ama sormak öğrenmekte de yanlış bir durum yok burda kimseyi kışkırtma gibi bir amacımda yok ama bazı arkadaşlarin şahsına hakaret etmişim gibi cevap vermişler.
Kuskusuz, 19 dk. önce

Hocam tabii ki seyyanen zam haksızlıktır. Çalıştığın gün veririm emekli olunca avucunu yalarsin demektir.


Kuskusuz
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 16:08

Yazarlar hocam. Daha durun 7 sülalesine sövmüşsünüz gibi yazmamışlar dua edin;))). Herkes bir garip sanki kendi ceplerinden veriyorlarmış gibi davranan mı dersiniz? Ek dersini /maaşını bekleyene paragöz muamelesi yapanlar mı dersiniz? Öğretmenleri cimri olmakla/ bir mekanda Alman usulü yapiyorlar diyerek aşağılamak mi dersiniz? Hukuksuz olan bir şeye karşı çıkılması gerektiğini savundugunuzda bundan maddi çıkarı olanların sizi hainlikle suçlaması mi dersiniz? Daha çok yazarım da siz anladınız. Alışırsınız.:)

Endemik055, 15 dk. önce
Yani bunu yapanlardan sorduğum adaletsizliği de beklerim şaşırmam hocam çok şükür o kadarını yapmamışlar ama sormak öğrenmekte de yanlış bir durum yok burda kimseyi kışkırtma gibi bir amacımda yok ama bazı arkadaşlarin şahsına hakaret etmişim gibi cevap vermişler.

Endemik055
Aday Memur
13 Temmuz 2023 16:10
Doğru diyosunuz hocam çok garip bir milletiz hayırlısı olsun ne diyelim teşekkür ederim tekrar
Kuskusuz, 10 dk. önce

Yazarlar hocam. Daha durun 7 sülalesine sövmüşsünüz gibi yazmamışlar dua edin;))). Herkes bir garip sanki kendi ceplerinden veriyorlarmış gibi davranan mı dersiniz? Ek dersini /maaşını bekleyene paragöz muamelesi yapanlar mı dersiniz? Öğretmenleri cimri olmakla/ bir mekanda Alman usulü yapiyorlar diyerek aşağılamak mi dersiniz? Hukuksuz olan bir şeye karşı çıkılması gerektiğini savundugunuzda bundan maddi çıkarı olanların sizi hainlikle suçlaması mi dersiniz? Daha çok yazarım da siz anladınız. Alışırsınız.:)


organikbiri
Şef
13 Temmuz 2023 16:15

Adam kibarca sormuş, linç etmeden cevap verin.

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