KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


13 Temmuz 2023 15:19
Dokuz Eylül Üniversitesi hemşirelik

KPSS'de 80 puanım var. Bölümümden yeni mezun oldum sizce sağlık bakanlığı atamasını beklemeli miyim?

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