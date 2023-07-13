Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 15:36
sağlık özrü tayini hakkında yardım

merhaba 2 yaşımdan beri astım hastasıyım. Diyarbakırda çalışıyorum. 3 senem doldu sağlık özrüyle atanmak istiyorum. acaba sağlık raporunu herhangi bir ilden alabilir miyim? heyet raporu olması zorunlu mudur


eiffell
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:47

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Aynur1241
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:56
Engelli Raporunu istediğiniz hastaneden alabilirsiniz ama rapor için heyete giriliyor bildiğim kadarıyla
Toplam 2 mesaj

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