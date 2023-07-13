Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 15:36
İlk atamada zorunlu hizmet bölgesi olmayan okula atanan öğretmenin görev süresi ne kadardır?

Aday öğretmenlik bittkten sonra il dışı tayin isteyebilir mi, bilgisi olan var mıdır


Pelinin
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 15:42

No


Kuskusuz
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 15:55

İlk atanan öğretmen 3 yıl yerinden kipirdayamaz zaten. Adaylık 1 yıl sonra kalkar. 3. Yılda sadece özür grubuna başvurur 4. Yıl ise iller arası il içi vs. yapabilir. Zorunlu hizmetini bitirmeyene ise bitirene kadar zorunlu hizmet bölgesi açılır ya da bu sene olduğu gibi bir kıyak ile affedilir.

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