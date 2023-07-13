Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 15:41
Bedelli askerlik yüzünden il dışı tayin isteyemeyeceğim!

Arkadaşlar merhaba. 13 Eylül 2021'de atandım. Normalde 2025 yazında tayin isteyebiliyordum çünkü il dışı tayinlerde 30 Eylül baz alınıyordu. Fakat askerlik zamanım da gelmişti ve yüksek lisans dışında tecil ettirmemin başka bir yolu yoktu. Ben de tayin olmamı engelleyecek mi diye araştırma yaptım. hatta ilçe milli eğitime gittim. Orada artık tayinlerde 31 aralık tarihi baz alınıyor bedelli askerlik tayinde sıkıntı yaratmaz dediler.

Fakat şu son yayınlanan il içi kılavuzunda son 3 senedir 31 aralık olan tarihi tekrardan 30 Eylül yaptılar. Muhtemelen il dışında da 30 Eylül'ü baz alacaklar. Eğer bundan sonraki tayinlerde de artık 30 Eylül'ü baz alırlarsa 1 aylık askerlik görevi yüzünden 2026 yazında tayin isteyebileceğim 1 yıl daha çakılı kalacağım. Bu durumda olan bir sürü kişi var herkes atanmadan önce askerliğini yapmıyor.

MEB'in bu konuda bedelli askerlik yapan öğretmenlere bir tolerans göstermesi gerekiyor. Askerlik mecburen yapılan bir şey keyfimizden gitmiyoruz. Bundan sonraki tayinlerde ya 31 Aralık ya da en azından 31 Ekim baz alınmalı. Umarım bu sorunu bir an önce çözerler çünkü canım aşırı sıkkın bu duruma.

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