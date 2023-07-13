KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


13 Temmuz 2023 15:43
30. dönem parkuru geçtim, sözlü mülakat ne zaman olur?

Bugün mersin pomemde parkuru 45 saniye ile tamamladım.

Sözlü mülakat tarihi ne zaman olur, sözlü mülakatı ankarada yapacaklar diye laf dolaşıyor doğruluğu nedir?

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