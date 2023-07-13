İL İÇİ BAŞVURU

İlk atama ile atandım ancak henüz iki yıl doldu. Başvuru ekranına baktığımda ekran açılmış ve okullar görünüyor. Bu durumda tercih yapabilir miyim? Başvuru ekranında okullar il içi başvuru şartlarını taşımasa bile herkese görünüyor mu?

İlk atama ile atandım ancak henüz iki yıl doldu. Başvuru ekranına baktığımda ekran açılmış ve okullar görünüyor. Bu durumda tercih yapabilir miyim? Başvuru ekranında okullar il içi başvuru şartlarını taşımasa bile herkese görünüyor mu?