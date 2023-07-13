Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 15:53
İL İÇİ BAŞVURU
İlk atama ile atandım ancak henüz iki yıl doldu. Başvuru ekranına baktığımda ekran açılmış ve okullar görünüyor. Bu durumda tercih yapabilir miyim? Başvuru ekranında okullar il içi başvuru şartlarını taşımasa bile herkese görünüyor mu?

melcea
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 15:53

Kaydetmez.


Aybest7774
Aday Memur
13 Temmuz 2023 15:56
Herkese başvuru ekranı açılıp okullar görünüyor ancak sistem kaydetmiyor, yani başvuru olmuyor. Araştrmalarımdan bunu anladım.
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