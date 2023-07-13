Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Temmuz 2023 16:07
Siyaset ne kadar kötü bişey

Az önce meclis tvyi izledim muhalefetin memura yapılan zammın az olduğunu meslek gruplarına (mühendis öğretmen vb.) yapılan zamların tekrar incelenmesi teklifi hükümet tarafından red edildi bu muhalefet içinde gecerli hükümetin her dediğine hayır demek doğrumu güzel bir öneri olduğunda kabul edilmesi gerekmezmi mihalefet doğru bi öneride verse hep redmi edilecek yada hükümet güzel biseyler diyence orası hizmet icin olmalı siyaset gerçekten çok kötü bişey...


aysearslan9797
Aday Memur
13 Temmuz 2023 16:18

siyaset halkı düşünmeyen bir olgu

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