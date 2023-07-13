KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


13 Temmuz 2023 16:10
Pomem parkur
Gençler parkurda kıyım oluyor mu? Giren arkadaşlar kaç saniye oynuyor yeni parkur gerçek sınavda?

wrong1
Aday Memur
13 Temmuz 2023 16:13

30. dönem erkekler 8 tekerlek yapılan parkur güncelledikten sonra geçen hafta cumartesi günü parkura hazırlayan bi salonda deneme amaçlı bir kez girdim ve 48.87 saniye + 2 puan cezalı toplamda 50.87 saniye yaptım.

bugün sabah grubuyla girdim parkura, o anın atmosferiyle 45.14 saniyede bitirdim.

bir arkadaş vardı benim arkamda, eski parkurda 43 saniye yapıyormuş, 30. dönem güncel parkura hiç girmemiş. 53 saniyede bitirdi. genel izlediğim arkadaşlar saniyelerinin üzerine 4 ile 10 saniye arasında fazla yapıyorlar. 40 saniye yaptığını söyleyen bi arkadaşta 44 saniye yaptı. tamamen o an ki mental durumuna bağlı.

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