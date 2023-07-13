Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 16:17
Seyyanen Zam Üzerine
Memura 8 bin 77 TL zammın kök aylığa ve emekliliğe yansıması için tüm muhalefet partileri ve sendikalar elinden geleni yapmalıdır, aksi takdirde önümüzdeki süreçte memura yapılacak zammın bir anlamı olmayacaktır. (İ.K)

TakaNuri
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 16:25

Bir mutemet olarak bilgi vereyim bu konu hakkında. Zaten herkes az çok anlar

1. 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ilave ödeme olarak bordroya eklendi. Bu ilave ödeme memur maaş katsayısı ile çarpıldığı için her zam dönemi yüzdelik zam miktarı kadar artacak.

2. Bu ilave ödeme bordroya bağımsız bir kalem olarak eklendi. Ek gösterge sayısı 15.965 olarak belirlendi. Diğer bütün kalemlerin bir ek göstergesi vardır. Taban aylığı bundan istisna tutmak gerek.

3. Verilen ilave ödeme vergi matrahından muaf tutuldu. Sadece damga vergisi alınacak. Yani yüksek vergi dilimlerine girmenize sebep olmayacak.

4. Verilen seyyanen zam bordrodaki başka hiçbir kalem ve tazminatlar üzerinde etkisi yok.

5. Verilen seyyanen zam emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarını etkilemeyecek.

6. Seyyanen zam 15 temmuz tarihi itibariyle geçerli olduğu için 15 günlük farkı verilmeyecek.


Police444
Memur
13 Temmuz 2023 17:17

Peki ne zaman yatar bu 8077 tl

TakaNuri, 2 saat önce

Bir mutemet olarak bilgi vereyim bu konu hakkında. Zaten herkes az çok anlar

1. 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ilave ödeme olarak bordroya eklendi. Bu ilave ödeme memur maaş katsayısı ile çarpıldığı için her zam dönemi yüzdelik zam miktarı kadar artacak.

2. Bu ilave ödeme bordroya bağımsız bir kalem olarak eklendi. Ek gösterge sayısı 15.965 olarak belirlendi. Diğer bütün kalemlerin bir ek göstergesi vardır. Taban aylığı bundan istisna tutmak gerek.

3. Verilen ilave ödeme vergi matrahından muaf tutuldu. Sadece damga vergisi alınacak. Yani yüksek vergi dilimlerine girmenize sebep olmayacak.

4. Verilen seyyanen zam bordrodaki başka hiçbir kalem ve tazminatlar üzerinde etkisi yok.

5. Verilen seyyanen zam emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarını etkilemeyecek.

6. Seyyanen zam 15 temmuz tarihi itibariyle geçerli olduğu için 15 günlük farkı verilmeyecek.


Kuskusuz
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 17:18

Bu ayın sonunda.


Anuşirvann
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 17:20

Hocam bu ay sonu yatar.

Police444, 46 dk. önce

Peki ne zaman yatar bu 8077 tl


80aslan
Aday Memur
13 Temmuz 2023 17:50

yani şunu net diyebiliriz ocak 2024 maaşı hesaplanırken seyyanen çıkarılacak algısı bilgisi doğru değil..seyyanen de maaşımızın parçası sonuçta

TakaNuri, 2 saat önce

Bir mutemet olarak bilgi vereyim bu konu hakkında. Zaten herkes az çok anlar

1. 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ilave ödeme olarak bordroya eklendi. Bu ilave ödeme memur maaş katsayısı ile çarpıldığı için her zam dönemi yüzdelik zam miktarı kadar artacak.

2. Bu ilave ödeme bordroya bağımsız bir kalem olarak eklendi. Ek gösterge sayısı 15.965 olarak belirlendi. Diğer bütün kalemlerin bir ek göstergesi vardır. Taban aylığı bundan istisna tutmak gerek.

3. Verilen ilave ödeme vergi matrahından muaf tutuldu. Sadece damga vergisi alınacak. Yani yüksek vergi dilimlerine girmenize sebep olmayacak.

4. Verilen seyyanen zam bordrodaki başka hiçbir kalem ve tazminatlar üzerinde etkisi yok.

5. Verilen seyyanen zam emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarını etkilemeyecek.

6. Seyyanen zam 15 temmuz tarihi itibariyle geçerli olduğu için 15 günlük farkı verilmeyecek.

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