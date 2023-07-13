Seyyanen Zam Üzerine

Memura 8 bin 77 TL zammın kök aylığa ve emekliliğe yansıması için tüm muhalefet partileri ve sendikalar elinden geleni yapmalıdır, aksi takdirde önümüzdeki süreçte memura yapılacak zammın bir anlamı olmayacaktır.

Memura 8 bin 77 TL zammın kök aylığa ve emekliliğe yansıması için tüm muhalefet partileri ve sendikalar elinden geleni yapmalıdır, aksi takdirde önümüzdeki süreçte memura yapılacak zammın bir anlamı olmayacaktır.